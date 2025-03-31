Федор Конюхов рассказал, сколько веса потерял во время своего путешествия

Путешественник Конюхов потерял 15 кг за 115 дней на веслах в двух океанах

Путешественник Федор Конюхов рассказал, что за 115 дней в пути на весельной лодке похудел на 15 кг. Об этом сообщается в его Telegram-канале.

«Посмотрел на себя в зеркало, по ощущениям, потерял 15 килограмм», — написал он.

Конюхов сообщил, что худел так три раза: в 2000 году, когда бежал в гонке на собачьих упряжках через Аляску, в 2012 году после восхождения на Эверест и в 2013-м, когда шел через Северный Ледовитый океан от Северного полюса до Канады на лыжах и собачьей упряжке.

Конюхов подчеркнул, что во всех трех экспедициях была «запредельная физическая нагрузка и пахота».

26 марта у Конюхова, который совершал 200-дневное путешествие, посреди Индийского океана сломался электрический опреснитель воды. Путешественник начал свой путь в декабре прошлого года из пролива Дрейка в Южной Америке, за 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд — первым прошел этот маршрут на весельной лодке. В пути мужчина встретил день рождения — ему исполнилось 73 года.

29 марта стало известно, что путешественник завершил экспедицию в Австралию досрочно из-за поломок на лодке.

Ранее сообщалось, что Конюхов за 100 дней в океане на весельной лодке прошел около половины пути.