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У Конюхова посреди Индийского океана сломался опреснитель воды

У путешественника Конюхова в океане сломался опреснитель воды
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Telegram-канал «Фёдор Конюхов»

У путешественника Федора Конюхова, который на весельной лодке добирается от Южной Америки до Австралии, посреди Индийского океана сломался электрический опреснитель воды. Об этом сообщает оперштаб путешественника в Telegram-канале.

«После нескольких штормовых суток Федор Конюхов вышел на связь. Сообщил, что стационарный опреснитель окончательно вышел из строя. Влага, конденсат, соленая вода полностью разъели не только медные провода контактной группы, но и разъемы на корпусе опреснителя»‎, — говорится в сообщении.

Конюхов рассказал команде, что в его лодке нет сухого места. Теперь путешественник, как уточняется, пользуется ручным опреснителем. Так, за 550 «‎качков»‎ можно получить литр воды, отметили в оперштабе.

Из-за поломки электрического, Конюхову придется минимум час в день работать с опреснителем, чтобы получить воду, рассказала его команда.

Путешественник начал свой путь в декабре прошлого года из пролива Дрейка в Южной Америке, за 68 дней он достиг долготы мыса Игольный в Южной Африке и впервые пересек Южную Атлантику, установив мировой рекорд — первым прошел этот маршрут на весельной лодке. В пути мужчина также встретил день рождения — ему исполнилось 73 года.

Ранее Конюхов попал в эпицентр шторма в Южной Атлантике на весельной лодке.

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