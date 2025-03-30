ВОЗ попросила $8 млн для помощи жителям Мьянмы и Таиланда после землетрясения

ВОЗ попросила выделить $8 млн на помощь населению Мьянмы и Таиланда

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) просит выделить $8 млн для помощи пострадавшим от землетрясения жителям Мьянмы и Таиланда. Об этом сообщает РИА Новости.

«ВОЗ срочно требуется 8 миллионов долларов для оказания неотложной травматологической помощи, предотвращения вспышек заболеваний и восстановления основных служб здравоохранения в течение следующих 30 дней», — говорится в пресс-релизе организации.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме был поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

В Бангкоке начали раскачиваться небоскребы, вода из бассейнов на крышах выливалась наружу. Также в одном из районов города обрушилось недостроенное высотное здание, под завалами могут находиться до 40 рабочих.

Ранее россиянин рассказал «Газете.Ru», что жители Мьянмы боятся возвращаться в дома.