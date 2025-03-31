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В Мьянме врачей из России направят в больницы к пострадавшим от землетрясения

МЧС хочет направить медиков в больницы Мьянмы к пострадавшим от землетрясения

МЧС России рассчитывает, что прибывших в город Мандалай в Мьянме российских медицинских работников направят в больницы к пострадавшим от землетрясения. Об этом заявил руководитель сводного отряда МЧС РФ Сергей Воронцов по ходу совещания с властями города Мандалай, передает ТАСС.

«Было бы лучше, если бы медики из медицины катастроф приехали в больницы и поняли, какая необходима помощь», — сказал он.

Воронцов пояснил, что это нужно для того, чтобы тяжело раненых не пришлось привозить в аэромобильный госпиталь.

31 марта сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее стало известно количество афтершоков в Таиланде после землетрясения в Мьянме.

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