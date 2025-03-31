Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Суд приговорил в 8,5 года журналиста Анина

Суд приговорил в 8,5 года журналиста Анина по делу о дискредитации армии
close
TV2media/YouTube

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии главного редактора интернет-издания «Важные истории» (признаны в РФ СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяется распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

«Признать обвиняемого Анина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы», — объявил решение судья.

Также журналисту на три года запрещено администрировать интернет-страницы. Сторона государственного обвинения в ходе прений сторон запрашивала для Анина 8 лет колонии заочно.

Кроме того, Дорогомиловский суд приговорил к такому же наказанию бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину.

Агентство отмечает, что срок наказания будет исчисляться в случае задержания журналистов или депортации в РФ.

«Важные истории» были включены в реестр иностранных агентов в августе 2021 года. Тогда же аналогичный статус получили семь сотрудников интернет-издания, в том числе Анин.

Ранее суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами