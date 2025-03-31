Суд приговорил в 8,5 года журналиста Анина по делу о дискредитации армии

Дорогомиловский суд Москвы заочно приговорил к 8,5 года колонии главного редактора интернет-издания «Важные истории» (признаны в РФ СМИ-иноагентом) Романа Анина (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает ТАСС.

Ему вменяется распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах Российской Федерации.

«Признать обвиняемого Анина виновным и назначить ему наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы», — объявил решение судья.

Также журналисту на три года запрещено администрировать интернет-страницы. Сторона государственного обвинения в ходе прений сторон запрашивала для Анина 8 лет колонии заочно.

Кроме того, Дорогомиловский суд приговорил к такому же наказанию бывшую журналистку «Важных историй» Екатерину Фомину.

Агентство отмечает, что срок наказания будет исчисляться в случае задержания журналистов или депортации в РФ.

«Важные истории» были включены в реестр иностранных агентов в августе 2021 года. Тогда же аналогичный статус получили семь сотрудников интернет-издания, в том числе Анин.

Ранее суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку.