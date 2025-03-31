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Волонтер в зеленой маске собрал мусор на пляже в российском городе и поделился результатом

В Астрахани чистомэн в зеленой маске очистил от мусора городской пляж
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chistoman/Telegram

Мужчина в зеленой маске, называющий себя Чистомэном, собрал мусор на городском пляже в Астрахани и поделился результатом работы в своем Telegram-канале.

«Убирал мусор с городского пляжа. Но не получилось все собрать. Собрал только несколько демонстрационных мешков», — поделился волонтер, не раскрывающий лица.

Он отметил, что мусор копится на пляже более 15 лет и продемонстрировал маркировку срока годности на найденной на пляже банке, которая говорит, что напиток был изготовлен в 2008 году. Доброволец отметил, что часть мешков забрал его знакомый, а также попросил других волонтеров помочь с вывозом оставшихся пакетов с мусором.

Ранее сообщалось, что в России в сентябре вступят в силу новые требования к размещению и утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). А с 2030 года жители будут обязаны осуществлять раздельное накопление, если соответствующее решение примут в регионе их проживания.

До этого ученые из Пермского национального исследовательского политехнического университета анонсировали разработку робота для уборки мусора на обширных природных территориях.

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