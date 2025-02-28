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Врач рассказал о связи вейпов с инфекционными заболеваниями

Врач Холдин: курение вейпов делает людей уязвимее к инфекционным заболеваниям
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Freepik

Вейпы могут сделать организм человека более уязвимым к различным инфекционным заболеваниям за счет изменения состава крови при курении. Об этом «Радио 1» рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.

По его словам, курение в целом негативно влияет на иммунитет.

«Последние исследования показали, что парение вейпов — электронных гаджетов по доставке никотина — действует на клетки крови лейкоциты. Именно лейкоциты борются с воспалением, которое вызывает инфекция. А в результате курения у любителей электронных сигарет повышается риск развития инфекционных осложнений, обструктивной болезни легких, а также эмфиземы и рака», — предупредил Холдин.

Врач добавил, что вейпы также могут привести к заражению респираторными болезнями. Нарколог отметил, что это доказывает то, что электронные сигареты не менее опасны, чем настоящие.

Глава думского комитета по молодежной политике Артем Метелев до этого говорил, что законопроект о запрете вейпов может быть рассмотрен Госдумой в весеннюю сессию. По его словам, инициатива подготовлена и на данный момент находится в проработке.

Ранее в Госдуме оценили, нужны ли российским детям рехабы для зависимых от вейпинга.

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