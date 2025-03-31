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Эксперт назвала образ Паулины Андреевой иконой стиля

Стилист Палюткина: образ Паулины Андреевой является иконой стиля
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Развод с режиссером Федором Бондарчуком не мешает актрисе Паулине Андреевой быть иконой стиля. Об этом в беседе с «Радио 1» заявила стилист Кристина Палюткина. По словам эксперта, артистка нашла свой метод в стилизации образов.

«Наконец мы говорим об иконах стиля. Она умеет сочетать в себе элегантность и дерзость. Эти черты не выходят за рамки ее картины, которую можно вешать в Лувре для бесконечного наслаждения», — сказала Палюткина.

Стилист сравнила гардероб Андреевой с тщательно подобранным плейлистом, где каждая композиция звучит в унисон с ее внутренним миром.

В образах Андреевой специалист заметила ноты авангарда, строящиеся на классике, строгих линиях и мягких тканях.

В марте Бондарчук и Андреева признались, что развелись. Экс-супруги публично заявили об этом в соцсетях.

Слухи о расставании пары появились в сентябре 2024 года. Тогда Бондарчук и Андреева приехали на светское мероприятие по отдельности, а поклонники обратили внимание, что супруги были без обручальных колец. Среди возможных причин разногласий назывались творческие споры. Актриса начала работать как сценарист, и некоторые профессиональные моменты могли стать источником конфликтов. Также обсуждалась версия о политических разногласиях: известно, что Андреева была близка с режиссером Авдотьей Смирновой, которая эмигрировала из России в 2022 году.

Ранее звезда «Универа» развелся с женой.

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