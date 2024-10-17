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Звезда «Универа» развелся с женой

О разводе актера Андрея Гайдуляна стало известно через полтора года

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Андрей Гайдулян развелся с женой. Об этом сообщило издание «СтарХит».

О том, что Гайдулян в разводе, стало известно после публикации в социальных сетях видео, в котором актера обнимает и целует неизвестная брюнетка.

Как рассказал изданию источник в окружении актера, Гайдулян развелся с супругой Александрой Велескевич еще полтора года назад — в июне 2023 года. Пара, уточнил инсайдер, никогда не афишировала своих отношений.

«Никто толком не знает, когда и где пара поженилась. Так же Андрей и Александра решили никому не сообщать, когда и почему разошлись», — сказали знакомые.

При этом экс-супруги сохранили хорошие отношения: они вместе снялись в новом сезоне сериала «СашаТаня» (Александра играет учительницу)и выпустили совместный спектакль — «Сказ про Федота Стрельца».

Источник добавил, что измен в отношениях не было.

Гайдулян женился на Велескевич в 2018 году в Лас-Вегасе, позже документы оформили в России. Свидетельство о разводе пара пока не получила из-за плотного графика. Новых официальных партнеров у них нет.

Накануне Саша Зверева призналась, что ругала себя за то, что бросила семью ради шоу.

Ранее были названы причины развода Паулины Андреевой и Федора Бондарчука.

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