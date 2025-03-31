В Кемерово учителя начальных классов обвинили в травле ребенка

Жительница Кемерово обвинила учителя начальных классов школы №45 в травле ее сына, ученика четвертого класса, и физическом насилии. Об этом сообщает Сiбдепо.

По ее словам, конфликт произошел на фоне того, что мальчик играл на перемене с армейским ремнем отца. Педагог забрала вещь и не отдавала в течение нескольких дней. В результате ребенок заявил матери, что не хочет жить. Женщина попыталась решить проблему вместе с администрацией школы, однако ее руководство заняло сторону своих сотрудников.

Мать ребенка приобрела диктофон и вмонтировала его в рюкзак сына, чтобы разобраться в ситуации.

«Я тебе сейчас палец сломаю, истеричка! <…> вас просто отметелю! Родители не бьют, буду я, значит, бить», — слышно на записи.

После этого слышался шлепок. Мать мальчика планирует написать заявление в органы. В министерстве образования Кузбасса сообщили, что в настоящее время по данному факту проводится проверка.

28 марта сообщалось, что в Татарстане школьного учителя отстранили от работы и оштрафовали из-за того, что он избил двух учащихся. Инцидент произошел в одной из школ региона 12 декабря 2024 года.

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