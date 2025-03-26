Россияне ответили, кто должен нести ответственность за буллинг в школах

Более половины (52%) россиян считают, что ответственность за буллинг в школах должны нести учителя, показал опрос kp.ru. В нем приняли участие 5,2 тыс. человек.

Они подчеркнули, что родители не могут полностью проконтролировать поведение своих детей вне дома. По их словам, в образовательных учреждениях они могут поддаться влиянию одноклассников.

«Ребенок, как только попадает в детский сад или школу, находится больше времени на глазах у воспитателей и учителей, чем у родителей. Поэтому именно педагоги первыми могут увидеть в поведении детей отклонения, они же не должны закрывать глаза на происходящее, а вести беседу с родителями и с самим детьми», — отметила участница опроса.

При этом 47% респондентов уверены, что за воспитание школьников отвечают родители. Они отметили, что в школе должны присматривать за несовершеннолетними, однако прививать правильные ценности ученикам должна семья.

«Конечно, ответственны за все родители. Воспитывать надо детей дома. Воспитанный ребенок не станет унижать и оскорблять другого человека. А то некоторые издеваются и над сверстниками, и над учителями», — сказал один из опрошенных.

Оставшиеся 5% выбрали вариант «другое». Некоторые из них уточнили, что проблему нужно решать совместными усилиями.

24 марта в Минпросвещения подготовили информационные буклеты на тему противодействия школьной травле. Директор департамента государственной политики в сфере защиты прав детей министерства просвещения Лариса Фальковская отметила, что в материалах изложены алгоритмы, как действовать детям и педагогическим работникам в ситуации буллинга, включая правовые аспекты.

Ранее в Госдуме предложили привлечь старшеклассников к борьбе со школьным буллингом.