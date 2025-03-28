Российского учителя отстранили от работы за избиение школьников

В Татарстане школьного учителя отстранили от работы и оштрафовали из-за того, что он избил двух учащихся. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в одной из школ региона 12 декабря прошлого года. Педагог в ходе образовательного процесса на почве личной неприязни нанес учащимся седьмого и 11-го классов побои, а также оскорбил подростков. Таким образом, учитель применил недопустимые способы воспитания, соединенные с жестоким обращением.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Мужчина признал свою вину в полном объеме. Суд назначил ему штраф в размере десяти тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с ограничениями, указанными в статьях 331 и 351.1 ТК РФ, осужденный больше не будет допущен к труду в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних.

Ранее замдиректора сахалинской школы дал пощечину пятикласснику и попал под проверку.