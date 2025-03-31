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Россиян предупредили о негативном влиянии курения на иммунную систему

Врач Васильева: курение негативно влияет на иммунную систему
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Shutterstock

Курение негативно влияет на иммунную систему человека, а также ослабляет защитные функции слизистых рта и носа. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказала главный внештатный специалист фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева.

По ее словам, это делает организм восприимчивым к вредоносным факторам и инфекциям. Врач предупредила, что из-за этого повышается риск заражения туберкулезом.

«Как правило, у курильщиков с длительным стажем, если он попал к нам с туберкулезом, кроме туберкулеза еще выявляем и другую инфекцию, которая более часто встречается у людей. Это микс-инфекция — туберкулез специфический и неспецифическая инфекция. Лечить это сложнее и сложнее. Любое курение вредное», — добавила Васильева.

Китайские ученые до этого обнаружили, что пятидневный курс повторяющейся магнитной стимуляции перестраивает нейронные цепи, связанные с табачной зависимостью, и значительно снижает тягу к курению. В их эксперименте приняли участие 60 курильщиков, желающих бросить курить, и 64 человека, никогда не употреблявших табак.

Ранее эксперт рынка труда заступилась за курящих сотрудников.

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