Эксперт рынка труда заступилась за курящих сотрудников

Если раньше человеку могли отказать из-за привычки курить, то сегодня это стало способом коммуникации сотрудников, считает карьерный консультант и HR-эксперт Татьяна Минаева. В эфире НСН она призвала не ущемлять права курящих, призвав сначала оценить, как на производительность труда влияют длительные чаепития и залипание в соцсетях.

Специалист согласился, что если подсчитать общее время перекуров работников и соотнести со ставкой, то цифра выйдет немаленькая. Но нужно учитывать и другие факторы, подчеркнула она.

«Однако, если взять время, когда некурящий человек отвлекается на социальные сети, на книжку, на то, чтобы попить чай или кофе, то цифра получится вдвое больше», — отметила Минаева.

По ее мнению, некоторым сотрудникам необходимо периодически отвлекаться – вопреки предубеждениям, это позволяет им сохранить продуктивность. Также не учитывается, что во время подобных перекуров люди общаются, делятся новостями, опытом, советами – все это может позитивно отразиться на рабочем процессе, отметила эксперт, добавив, что в то же время ущерб, наносимый здоровью, сомнению не подлежит. По мнению Минаевой, есть вероятность, что если бы не курение, то компании тратили бы еще больше ресурсов на «пинг-понг» формальных сообщений и писем между работниками.

«Надо понимать, что человек – не робот. Ему сложно работать, не вставая восемь часов, — подчеркнула она. — Такие передышки повышают продуктивность людей», — отметила эксперт.

Напомним, глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что курение сотрудников обходится российским компаниям в 443 миллиарда рублей в год из-за перекуров и снижения продуктивности. По его словам, хронические болезни съедают около 4% ВВП в основном из-за ранней смертности лиц трудоспособного возраста, а каждый вложенный рубль в корпоративные программы здоровья возвращается девятью.

Ранее сообщалось, что в России могут добавить неделю отпуска бросившим курить работникам.