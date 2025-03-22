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В ГД рассказали, как будут проиндексированы тарифы ЖКХ летом 2025 года

Депутат Кошелев: тарифы ЖКХ будут проиндексированы в среднем на 11,9%
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Алексей Сухоруков/РИА Новости

Первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал РИА Новости, что тарифы ЖКХ летом 2025 года будут проиндексированы в среднем на 11,9%.

По его словам, речь идет о тарифах, касающихся оплаты газа, электричества, воды и отопления.

«С 1 июля 2025 года пройдет индексация тарифов ЖКХ <...>. В соответствии с распоряжением правительства РФ от 15 ноября 2024 года, изменения оплаты за коммунальные услуги по регионам установлены на 11,9%. Процент является усредненным по стране», — отметил депутат.

Он добавил, что в каждом регионе итоговые цифры будут своими, так как окончательное решение остается за региональными службами по тарифам.

До этого «Коммерсантъ» писал, что региональные тарифные регуляторы в 42 субъектах Российской Федерации пересмотрели диапазоны потребления электроэнергии по дифференцированным тарифам и применили к ним повышающий коэффициент до 1,8. В их числе Московская область, регионы Северного Кавказа, Сибирского федерального округа, Дальнего Востока.

Ранее россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ в июле.

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