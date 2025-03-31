В Госдуме назвали несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Существуют несколько способов сэкономить на оплате услуг ЖКХ. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«Например, установка энергосберегающих ламп. Светодиодные лампочки стоят в 2-10 раз дороже обычных, но потребляют они в 8-10 раз меньше энергии и служат в среднем пять лет. Заменив все лампочки в доме, вы сократите затраты на электричество примерно в четыре раза», — сказал парламентарий.

Колунов добавил, что также россияне могут приобрести посудомоечную машину. По его словам, она тратит в два-три раза меньше воды, чем при мытье посуды в раковине.

Помимо этого, депутат рекомендовал выбирать бытовую технику класса энергоэффективности А. Она потребляет меньше всего энергии и работает эффективнее аналогов.

22 марта российские сенаторы, депутаты и представители различных профильных ведомств обсудили вопросы льготных тарифов на воду, электричество и вывоз отходов для садоводов. Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил создать рабочую группу, которая займется решением вопросов и проблем садоводства и огородничества.

Ранее в ГД рассказали, как будут проиндексированы тарифы ЖКХ летом 2025 года.