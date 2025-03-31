Один из обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма признал вину

Один из трех обвиняемых в подготовке покушения на главу Крыма Сергея Аксенова Владимир Боднарь признал свою вину. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости из зала Южного окружного военного суда, где проходит заседание.

«Да, полностью», — сказал подсудимый, отвечая на вопрос судьи, признает ли он свою вину.

Кроме того, Боднарь сообщил, что заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Прокурор подтвердил, что фигурант уголовного дела активно способствовал раскрытию преступления. По данным суда, дело будет рассмотрено в особом порядке, а это значит, что наказание для подсудимого не может превышать две трети от максимального срока.

По версии следствия, Боднарь вместе с Оксаной Шевченко и Владимиром Ананьевым вошел в состав группы, которая по заданию СБУ должна была совершить покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. Курировал их гражданин Украины, уголовное дело против него выделено в отдельное производство.

Подсудимые собирались устроить теракт, для этого они отслеживали все передвижения служебного автомобиля Аксенова. Планировалось взорвать машину главы Крыма при помощи радиоуправляемого взрывного устройства, которое привезли из Запорожской области. Подозреваемых задержали в начале прошлого года.

В мае 2024-го Сергей Аксенов сообщил, что за последний год удалось предотвратить четыре покушения на него. Он рассказал, что все злоумышленники были задержаны.

В комментарии телеканалу «Россия 24» Аксенов признался, что не испытал никакого стресса в связи с готовящимися на него покушениями. Он заявил, что за девять лет, которые Крым живет под прицелом, это уже стало для него обычным состоянием. Чиновник подчеркнул, что стал только злее и упрямее в связи с этими событиями. Также он выразил желание пообщаться с задержанными, которые готовили на него покушение.

Ранее Аксенов нелицеприятно высказался о Зеленском.