Судьба диверсантов, защита моста и встреча с Путиным. О чем рассказал глава Крыма Аксенов: задержанных диверсантов в Крыму ждет либо смерть, либо тюрьма

Все подозреваемые в совершении диверсий в Крыму были задержаны, заявил глава региона Сергей Аксенов. «В Крыму ничего, кроме смерти или тюрьмы, диверсантов не ждет», — заверил чиновник. Также в ходе разговора Аксенов вспомнил обстоятельства «русской весны», своем назначении верховным главнокомандующим Крыма и нелицеприятно высказался о президенте Украины Владимире Зеленском.

Все диверсанты, устраивавшие теракты в Крыму, были задержаны. Это в интервью «Вести Крым» заявил глава республики Сергей Аксенов.

«Задержаны все без исключения группы, которые совершали теракты. Все задержаны без исключения. Все, кто подрывал железные дороги и так далее. Поэтому в Крыму ничего, кроме смерти или тюрьмы, диверсантов не ждет», — сказал Аксенов.

Как утверждает глава республики, в Крыму «системно работает» правоохранительный блок.

«Я не хочу подстрекать противника. Я просто говорю сразу: все наши правоохранительные органы с точки зрения координации с исполнительными органами власти, с законодательными работают блестяще. И ФСБ, и МВД, и Следственный комитет, и прокуратура, и Росгвардия. У нас мощный правоохранительный блок собрался. Мы все без исключения знаем свои зоны ответственности на случай любого развития ситуации», — заверил Аксенов.

В последнее время ФСБ России регулярно сообщает о готовящихся терактах в Республике Крым. В качестве своих целей злоумышленники выбирают объекты инфраструктуры и транспорта; по заданию украинской разведки ведут сбор сведений о размещении и передвижении военной техники и судов.

В 2023 году ФСБ РФ предотвратила на полуострове 14 диверсионно-террористических актов, готовившихся украинскими спецслужбами (в том числе подрыв шести железнодорожных участков и трех электроподстанций). Об этом сообщили в самой спецслужбе РИА Новости. За подготовку диверсионно-террористических актов было осуждено десять человек, 18 задержаны, возбуждено более 30 уголовных дел. Также в 2023 была раскрыта агентурная сеть, одной из задачей которой, как заявили в ФСБ, была подготовка покушений на высших должностных лиц, в том числе Аксенова.

Тоннель не нужен

По мнению руководителя региона, необходимости в строительстве подземного тоннеля через Керченский пролив, которая обсуждалась в СМИ, нет.

«(Крымский) мост защищен достаточно. Если бы до СВО его готовили как элемент какой-то — и то, может быть, он был бы избыточен с учетом тех мер, которые принимаются. Сейчас точно нет смысла, СВО закончится теми целями, которые обозначил лидер (президент РФ Владимир Путин. – «Газета.Ru»), и после этого точно никакой потребности в тоннеле не будет», — уверен Аксенов.

Крымский мост подвергался атакам дважды.

8 октября 2022 года на нем был подорван грузовик. Погибли четыре человека, обрушились два пролета автомобильной части моста, идущей в сторону полуострова, сгорело семь цистерн грузового поезда. По версии ФСБ РФ, в подготовке преступления участвовали 12 человек, в том числе начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. По данным силовиков, в группу террористов входили 12 человек, восьмерых удалось задержать, они находятся под стражей.

Второй взрыв произошел 17 июля 2023 года. В этот день мост был атакован двумя надводными беспилотниками Украины. В результате взрыва погибла супружеская пара Алексей и Наталья Кулик из Белгородской области, их 14-летняя дочь Ангелина получила ранения. Был полностью разрушен один автодорожный пролет моста по направлению в Тамань и поврежден другой. Главное следственное управление СК России ведет расследование уголовного дела по статье «теракт».

«Хороший драйв» на Русской весне

В беседе с директором «Вести Крым» Александром Минаковым Аксенов вспомнил обстоятельства 2014 года. Например, о своей первой очной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Из Севастополя на одном из кораблей ВМФ Российской Федерации мы вышли в Сочи, дальше добирались вертолетом. 1 марта у меня была первая встреча с президентом, где он сказал: «Все Сергей, вперед и действуем». И у меня было чувство гордости, что лидер пригласил в свою команду. Я понимал, что если он берется за дело сам, то мы точно доведем все до конца», – рассказал Сергей Аксенов.

По словам чиновника, он испытывает «здоровую ностальгию» по событиям десятилетней давности, когда был «хороший драйв».

«Не было бюрократии. Мы быстро принимали решения. Все на месте (решали) практически. Если решения стратегические… Залог был принятия решения, что лидер всегда был доступен, решения принимались в одну минуту на месте», — вспомнил глава Республики Крым.

По мнению Аксенова, успешность операции по возвращению полуострова в состав России определила воля крымчан и их объединенность одной целью.

«Лидер бы не поддержал бы ни одного процесса, если решение не приняли бы люди, и он не видел бы этого желания. Оно проявлялось во всех показателях», – считает Аксенов.

Минаков спросил Аксенова о том, как его назначили верховным главнокомандующим Крыма.

«Это был просто этап, — ответил руководитель региона. — Наверное, все так быстро получилось, потому что мы ничего не просили, не ставили никаких условий, ничего не просили у лидера, никаких гарантий – кем мы будем… <….> Это я уже потом, когда все прошло, смеялся, что два дня был диктатором и не воспользовался полномочиями».

О Зеленском — без уважения

Также в интервью Аксенов назвал президента Украины Владимира Зеленского «мразью» и «придурком обыкновенным», за то, что он «предал граждан» страны и «пошел на службу к американцам».

Украинские власти Сергей Аксенов назвал «клоунами».

«Забудьте, что они говорят! – призвал он в ходе интервью. — Я не хочу даже комментировать клоунов! Все вранье от начала до конца. Возьмите все их обещания, даты. Все, чем они угрожали – не сбылось. Крымчане должны знать, что благодаря принятым по решению президента мерам ничего Крыму не угрожает».