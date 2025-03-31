Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Росрыболовстве ответили на слухи о связи стрелявшего в Мурманске с агентством

Росрыболовство: стрелявший в Мурманске мужчина не работает в структуре ведомства
close
СУ СК России по Мурманской области

Мужчина, устроивший стрельбу в городе Мурманске, не работает в подведомственных Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовству) структурах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении отмечается, что некоторые Telegram-каналы начали распространять сведения о том, что нарушитель общественного порядка якобы является сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Эта организация была создана Росрыболовством.

«Данная информация не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе федерального агентства.

Вечером 30 марта вооруженный мужчина забрался на крышу дома, расположенного на Кольском проспекте в Мурманске, и открыл огонь по патрульному автомобилю. После этого сотрудники полиции оцепили соответствующий район города, а представители силовых структур провели штурм здания.

Как рассказали в экстренных службах, никто из мирных граждан и правоохранителей не пострадал. При этом нарушитель был ранен при задержании, в связи с чем ему понадобилась госпитализация.

Впоследствии стало известно, что стрелял 43-летний Владислав Завгородний. Следователи возбудили против него уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве осудили мужчину, стрелявшего из окна по прохожим и автобусу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами