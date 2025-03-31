В Росрыболовстве ответили на слухи о связи стрелявшего в Мурманске с агентством

Росрыболовство: стрелявший в Мурманске мужчина не работает в структуре ведомства

Мужчина, устроивший стрельбу в городе Мурманске, не работает в подведомственных Федеральному агентству по рыболовству (Росрыболовству) структурах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В заявлении отмечается, что некоторые Telegram-каналы начали распространять сведения о том, что нарушитель общественного порядка якобы является сотрудником ФГБУ «Северный экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ». Эта организация была создана Росрыболовством.

«Данная информация не соответствует действительности», — рассказали в пресс-службе федерального агентства.

Вечером 30 марта вооруженный мужчина забрался на крышу дома, расположенного на Кольском проспекте в Мурманске, и открыл огонь по патрульному автомобилю. После этого сотрудники полиции оцепили соответствующий район города, а представители силовых структур провели штурм здания.

Как рассказали в экстренных службах, никто из мирных граждан и правоохранителей не пострадал. При этом нарушитель был ранен при задержании, в связи с чем ему понадобилась госпитализация.

Впоследствии стало известно, что стрелял 43-летний Владислав Завгородний. Следователи возбудили против него уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Москве осудили мужчину, стрелявшего из окна по прохожим и автобусу.