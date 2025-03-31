Глава ДНР обвинил украинских бойцов в целенаправленных атаках на журналистов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно наносят удары по российским журналистам, работающим в зоне боевых действий. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

По его словам, украинские бойцы начали умышленно обстреливать военных корреспондентов еще в 2024 году.

«Если на каких-то этапах казалось, что опознавательные надписи <...> «пресса» могут служить защитой, то <...> [сейчас] это наоборот дополнительная опасность», — подчеркнул руководитель региона.

30 марта беспилотник ВСУ атаковал автомобиль с российскими журналистами в Горловке, расположенной в ДНР. В салоне машины находились три сотрудника местного телеканала «Донецк», выполнявшие редакционное задание.

Водитель вовремя заметил приближающийся к транспортному средству дрон и успел увернуться от прямого удара. В результате летательный аппарат детонировал рядом с автомобилем, два человека — телеоператор и находившийся за рулем мужчина — получили травмы. У обоих была диагностирована контузия.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ прокомментировали атаку ВСУ на журналистов донецкого телеканала.