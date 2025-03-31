Взимание допплатежей при оформлении авиабилетов признали незаконным

Взимание дополнительных платежей при оформлении авиабилетов признано незаконным по требованию Генпрокуратуры (ГП). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Западно-Сибирская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о защите прав потребителей при реализации авиабилетов, рассказали в ГП. В ходе нее было установлено, что с граждан без их ведома дополнительно удерживалось по 185 рублей при оформлении проездных документов в кассах.

АО «ТКП» брала деньги за оформление бланков электронных билетов и перечисление денежных средств от агента авиакомпании. Доход организации от этих действий превысил несколько миллиардов рублей, подчеркнули в ГП.

«По искам надзорного ведомства действия компании судом признаны незаконными, взимание платы с граждан прекращено», — говорится в сообщении.

24 марта Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщала, что выдала предупреждение АО «ТКП» после решения суда.

Ранее в России хотят ввести субсидии на лекарства для малоимущих.