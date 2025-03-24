Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение АО «ТКП». Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Предупреждение было связано с тем, что после признания судом взимаемой с пассажиров таксы ZZ нелегитимной компания ввела плату по стандартным договорам с агентами, не предоставляя дополнительных услуг и лишила пассажиров возможности забронировать авиабилеты при отказе их агентств подписать измененный договор. Подчеркивается, что такая политика «ТКП» ограничивает пассажиров в возможности приобрести билеты и может привести к ухудшению положения агентств и привести к росту цен на авиабилеты.

До этого ФАС РФ предложила ввести ограничения на наценки для крупнейших торговых сетей.

В ФАС России подчеркнули важность социально ответственного подхода со стороны торговых сетей, которые берут на себя подобные обязательства. Ведомство считает, что участие ретейлеров в этой инициативе не только повысит доступность социально значимых продуктов для населения, но и усилит конкурентоспособность самих сетей.

Ранее в АКОРТ призвали ФАС обратить внимание на демпинг маркетплейсов.