Турция ожидает, что Черноморская инициатива заработает

Турция рассчитывает, что все препятствия для выполнения Черноморской инициативы будут устранены, и механизм заработает. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на диписточник в Анкаре.

Он рассказал, что тема снятия санкций с России по вопросу поставок сельхозпродукции обсуждалась в то время, когда Турция и ООН были инициаторами зерновой сделки.

ООН в контактах с США и странами Европы пыталась добиться возвращения Россельхозбанка в SWIFT для получения оплаты за поставки российской продукции. Тогда этого добиться не удалось, подчеркнул источник.

«Рассчитываем, что все препятствия будут устранены и механизм заработает», — сказал собеседник агентства.

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжает работу с США по реализации Черноморской инициативы.

Он подчеркнул, что она может быть активирована после выполнения ряда условий с российской стороны. По его словам, фактически это те же условия, которые включала в себя прошлая сделка.

Черноморская инициатива, также известная как зерновая сделка, действовала с 22 июля 2022 года по 17 июля 2023 года между Россией, Турцией, Украиной и ООН. Москва отказалась продлевать договоренности из-за возникших разногласий с другими участниками сделки.

Ранее Путин с Эрдоганом обсудили Черноморскую инициативу.