«Занято 30% гостиниц»: россияне начали активно бронировать отпуска в Крыму

Предстоящим летом гарантированная загрузка отелей в Крыму уже на сегодняшний день составляет 30%, а на туры выходного дня у многих отельеров забронировано 100% номеров. Туристов привлекает отдых у моря даже просто в выходные дни, проведение спецоперации их не отпугнуло, рассказала НСН председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма и Севастополя» Наталья Стамбульникова.

«Туры выходного дня у многих отельеров Крыма закрыты на 100%. На выходные приезжают в основном местные, которые просто хотят переключиться, отдохнуть в спа и так далее. В Крыму в принципе укоренились практика отдыха у моря на выходных», — отметила эксперт.

Летний отдых и активность жителей в бронировании зависит от региона. Предполагается, что уже в период майских праздников гарантированная загрузка на лето дойдет до 50% и продолжит расти. Тем, кто тоже хочет отдохнуть в Крыму, пора начинать не просто бронировать, а уже и оплачивать путевки, проживание, отметила Стамбульникова. Она подчеркнула, что популярностью у россиян пользуется даже западная часть полуострова, которая находится ближе к зоне проведения спецоперации.

Напомним, в 2024 году только за шесть месяцев Крым посетили два миллиона туристов, что на 15% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Из них 60,8% отдыхающих приехали на автомобилях и автобусах благодаря Крымскому мосту, 31,7% — на поездах. 7,5% гостей полуострова воспользовались сухопутным маршрутом через исторические регионы России.

Ранее ирландский журналист раскритиковал Зеленского за слова о туризме в Крыму.