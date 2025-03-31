Россияне не пострадали во время землетрясений в Мьянме

Посол РФ Азизов: информации о пострадавших в Мьянме россиянах нет

Посольство РФ в Мьянме не имеет информации о пострадавших россиянах при землетрясении. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» заявил посол России Искандер Азизов.

«Нет, такой информации, к счастью, у нас нет», — сказал посол, отвечая на соответствующий вопрос.

31 марта сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее стало известно количество афтершоков в Таиланде после землетрясения в Мьянме.