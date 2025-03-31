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Госслужащие ушли с работы в Бангкоке из-за слухов о новом землетрясении

Ситтхипхан: госслужащие покинули работу в Бангкоке из-за слухов о землетрясении
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Александр Кряжев/РИА Новости

Госслужащие утром в понедельник, 31 марта, покинули несколько зданий государственных ведомств и суда в Бангкоке из-за слухов о новом землетрясении. Об этом в ходе брифинга сообщил мэр таиландской столицы Чатчат Ситтхипхан в эфире телеканала Thai PBS.

По его словам, эвакуация не была запланированной и произошла в следствие паники.

«Это не была эвакуация как таковая, скорее люди переволновались, это было больше похоже на панику. Я прошу всех воздержаться от излишнего волнения и поступков, диктуемых эмоциями, потому что паническое бегство – это большая опасность, чем неподтвержденная опасность нового землетрясения», — заявил Ситтхипхан.

Мэр отметил, что эмоциональная реакция людей понятна, поскольку Таиланд никогда не был центром подобных сейсмологических явлений.

Незадолго до этого сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. Она находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Ранее последствия землетрясения в Мьянме сняли из космоса.

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Землетрясение в Мьянме
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