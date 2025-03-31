Стало известно, сколько россиян испытывают депрессию из-за работы

Более половины (56%) россиян признались, что чувствуют признаки выгорания или депрессии на работе. Это показал опрос аналитиков сервиса коммуникаций «Контур.Толк», с результатами которого ознакомилась газета «Известия».

43% из них уточнили, что такое состояние характерно для них периодически, например, во время перегрузки. При этом 13% испытывают его регулярно, что негативно сказывается на их продуктивности и настроении. Каждый третий участник опроса сообщил, что не чувствует постоянное выгорание, но не всегда может сохранить позитивную мотивацию к работе. 14% поделились, что их работа их вдохновляет.

20% респондентов считают, что справиться с тяжелым моральным состоянием из-за работы им помог бы психолог. 5% ответили, что уже прорабатывают проблемы с ним. Почти каждый второй опрошенный сообщил, что становится счастливее на работе благодаря дружбе с коллегами.

Данные опроса ВТБ, поступившие в редакцию «Газеты.Ru», до этого показали, что каждый пятый опрошенный россиянин — 20% — за последний год сместил фокус с личной жизни на карьеру. Чаще всего об изменении баланса говорили жители Сибири (23%), Урала и Северо-Западного округа (по 20%).

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