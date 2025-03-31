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Стало известно, как часто нужно ходить в баню для психического здоровья

IJCH: до четырех посещений сауны в месяц снижают депрессию и тревожность
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Depositphotos

Шведские ученые из Технологического университета Лулео и Университетской больницы Уппсалы выяснили, что люди, регулярно посещающие сауну в северной Швеции, сообщают о лучшем состоянии здоровья и более высоком уровне счастья по сравнению с теми, кто этого не делает. Исследование опубликовано в научном издании International Journal of Circumpolar Health (IJCH).  

Команда использовала данные опроса MONICA 2022 года, в котором приняли участие 971 взрослый житель северных регионов Швеции. 66% респондентов сообщили, что посещают сауну не реже одного раза в месяц. Эти люди демонстрировали более низкие показатели высокого кровяного давления, реже жаловались на физическую боль и в целом оценивали состояние своего здоровье как улучшившееся.

Особенно интересными оказались результаты, касающиеся психического здоровья. Посетители сауны сообщали о более низком уровне тревожности и депрессии, а также о более высоком уровне энергии и счастья.

Максимальный положительный эффект наблюдался у тех, кто посещал сауну 1-4 раза в месяц – более частые визиты не приводили к дополнительным улучшениям.

Большинство участников исследования предпочитали классический скандинавский режим сауны: 15-20 минут при температуре 60-80°C, обычно в компании других людей.

Исследователи подчеркивают, что положительные эффекты сауны не зависели от социально-экономического статуса участников. Однако они отмечают некоторые ограничения исследования, в частности, преобладание в группе любителей сауны более молодых людей и мужчин.

Ранее стали известны болезни, с которыми нельзя посещать баню.

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