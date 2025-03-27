Россияне стали выбирать работу, а не личную жизнь

ВТБ: каждый пятый россиянин стал выбирать работу, а не личную жизнь

Каждый пятый опрошенный россиянин — 20% — за последний год сместил фокус с личной жизни на карьеру. Об этом свидетельствуют данные опроса ВТБ, поступившие в редакцию «Газеты.Ru». Чаще всего об изменении баланса говорили жители Сибири (23%), Урала и Северо-Западного округа (по 20%).

Личную жизнь и семью поставили в приоритет 18% респондентов. Такой подход чаще встречается на Северном Кавказе (25%) и на Юге России (24%). При этом 55% участников опроса сообщили, что за год их баланс между работой и личным временем не изменился.

Улучшить соотношение «работа-жизнь», по мнению 47% россиян, помогла бы доплата за переработки. За гибкий график высказались 44%, за снижение нагрузки — 36%, за удаленку — 33%, за дополнительные выходные — 31%.

Предпочтения варьируются в зависимости от региона. Так, на Дальнем Востоке чаще всего хотят больше выходных (45%), в ЦФО — доплату за переработки (54%), на Юге и в Москве — гибкий график (по 45%). В Санкт-Петербурге и Ленобласти 38% выбрали удаленку.

С переработками сталкивались почти все: лишь 10% респондентов заявили, что не задерживаются на работе. Меньше всего переработок — на Дальнем Востоке (19%), в Петербурге и Ленобласти (12%) и в Приволжье (11%). Для 46% опрошенных переработки уже не являются проблемой. Чаще всего так считают в ЦФО (55%) и на Урале (51%).

Больше половины россиян рассчитывают на рост доходов в 2025 году. Ожидание увеличения заработка на 5–20% высказали около 40% участников, чаще всего в Центральном (30%), Южном и Приволжском (по 26%) и Уральском (24%) округах. Рост дохода на 20–50% ожидают более 10%, еще 3% надеются на рост свыше 50%. Эти респонденты чаще всего живут на Северном Кавказе (7%), на Урале (5%), а также в Петербурге и Ленобласти (4%).

В банке отметили, что по итогам опроса планируют перезапустить зарплатный проект с учетом новых приоритетов клиентов. ВТБ пообещал предложить пользователям особые условия и поощрения за лояльность.

Опрос ВТБ проводился среди 1,5 тыс. россиян из городов с населением от 100 тысяч человек.

Ранее в правительстве заявили о росте реальных доходов россиян.