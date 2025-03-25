Кисломолочные бактерии защищают от рака шейки матки, выяснили ученые

Ученые из Национального университета Кёнбук установили, что молочнокислые бактерии во влагалище предотвращают трансформацию стволовых клеток в злокачественные, снижая риск развития рака шейки матки. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom).

Рак шейки матки является четвертым по распространенности видом рака среди женщин во всем мире: ежегодно регистрируется около 600 тысяч случаев. Основной причиной является вирус папилломы человека (ВПЧ), некоторые штаммы которого свойство способны повреждать хромосомы в ДНК здоровых клеток.

В новом исследовании ученые сосредоточились на молочнокислых бактериях. Известно, что они являются наиболее многочисленными полезными бактериями во влагалище женщины. Ранее научные работы показали, что молочнокислые бактерии подавляют уже развившиеся раковые клетки.

Чтобы выяснить, могут ли эти бактерии предотвращать предраковые процессы, ученые провели эксперимент на мышах с ослабленным иммунитетом. Животным пересадили человеческие стволовые клетки шейки матки. Результаты показали, что молочнокислые бактерии выделяют кислоту, которая препятствует воздействию ВПЧ и ингибирует не только самовоспроизведение нормальных стволовых клеток, но и начальный процесс трансформации стволовых клеток в раковые.

Ученые также выяснили, что D-молочная кислота подавляет рост нормальных и предраковых органоидов, а L-молочная кислота — нет. По словам исследователей, это открытие в будущем может поспособствовать разработке новых методов лечения рака матки у людей.

Ранее в Китае создан вирус, помогающий организму уничтожать раковые клетки.