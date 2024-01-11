Фигурант дела о покушении на Соловьева частично признал вину

Организатор попытки покушения на ведущего ВГТРК Владимира Соловьева частично признал вину. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости из зала второго Западного окружного военного суда.

По информации агентства, обвиняемый Андрей Пронский при этом отказался отвечать на вопросы председательствующего судьи, в чем именно он согласен с обвинением, и обещал высказаться позднее.

Как передает РИА Новости, на скамье подсудимых также Тимофей Мокий, Владимир Беляков, Владимир Степанов, Максим Дружинин, Андрей Волков и Денис Абраров. В ходе заседания стало известно, что первые трое были судимы ранее, а Пронский рассказал, что является инвалидом второй группы.

По данным следствия, Пронский в октябре 2021 года создал ячейку запрещенной в России неонацистской группировки «NS/WP», о чем публично заявил с целью привлечения сторонников. Кроме того, он создал в одном из мессенджеров тематический канал. Утверждается, что участники группировки приобрели все необходимое для изготовления боеприпасов и иного оружия.

28 декабря сообщалось, что Федеральная служба по финансовому мониторингу внесла в перечень экстремистов шестерых фигурантов дела о покушении на Соловьева.

25 апреля 2022 года ФСБ объявила о предотвращении покушения на Владимира Соловьева. Всего по делу были задержаны восемь человек, которые, по данным следствия, принадлежали неонацистским группировкам. В октябре 2023 года Военный суд Москвы зарегистрировал первое дело о покушении на журналиста. 6 декабря стало известно, что Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело о подготовке покушения на телеведущего.

Ранее Соловьев призвал карабахских военных отправиться в Донбасс на СВО.