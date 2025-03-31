Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Совбезе предупредили о риске возникновения мигрантских анклавов

Замсекретарь СБ Гребенкин: в РФ есть риск возникновения мигрантских анклавов
close
Екатерина Сычкова/URA.RU/Global Look Press

В нескольких регионах России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где российское законодательство не соблюдается в полном объеме. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, в стране формируются места компактного проживания моноэтнических групп, обусловленные осуществлением трудовой деятельности.

«Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки», — заявил он.

Гребенкин отметил, что это способствует возникновению социальной напряженности. Он добавил, что в этом ключе опасность представляют иностранные граждане, незаконно проживающие на территории РФ.

До этого Гребенкин заявил, что в стране взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики. По его словам, для решения этих проблем в этой сфере был разработан комплекс мер по совершенствованию миграционной политики, реализация которого уже началась. В этой работе задействованы все органы власти и институты гражданского общества.

Ранее депутат отреагировал на статистику по мигрантам в РФ словом из трех букв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами