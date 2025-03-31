В Совбезе предупредили о риске возникновения мигрантских анклавов

В нескольких регионах России не исключены риски возникновения устойчивых замкнутых мигрантских анклавов, где российское законодательство не соблюдается в полном объеме. Об этом в интервью РИА Новости сообщил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

По его словам, в стране формируются места компактного проживания моноэтнических групп, обусловленные осуществлением трудовой деятельности.

«Это также формирует дополнительные риски возникновения устойчивых замкнутых анклавов, где фактически зачастую не действуют российские законы, пропагандируются радикальные религиозные течения и антиобщественные установки», — заявил он.

Гребенкин отметил, что это способствует возникновению социальной напряженности. Он добавил, что в этом ключе опасность представляют иностранные граждане, незаконно проживающие на территории РФ.

До этого Гребенкин заявил, что в стране взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики. По его словам, для решения этих проблем в этой сфере был разработан комплекс мер по совершенствованию миграционной политики, реализация которого уже началась. В этой работе задействованы все органы власти и институты гражданского общества.

Ранее депутат отреагировал на статистику по мигрантам в РФ словом из трех букв.