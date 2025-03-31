Россиянам пообещали теплую погоду в начале апреля

Вильфанд: в начале апреля в России температура будет выше нормы

В начале апреля практически на всей территории России прогнозируется температура воздуха выше нормы. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«То есть почти нет регионов, где температурные аномалии были бы отрицательными. На европейской территории ожидается на 2-4°C выше нормы, в Южном федеральном округе — на 8-10°C выше нормы», — сказал специалист.

Вильфанд добавил, что в пятницу, 4 апреля, в северной половине европейской части России ожидаются отрицательные аномалии. Аналогичная ситуация прогнозируется в северной половине Сибирского федерального округа, отметил синоптик.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что март 2025 года в Москве вышел на второе место в списке самых теплых за все время инструментальных наблюдений. Он отметил, что средняя температура воздуха достигла отметки в +3,9°С.

Ранее стало известно, когда температура воздуха в Москве начнет соответствовать норме.