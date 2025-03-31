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В Сиднее женщина нанесла ножевые ранения троим своим детям

The Guardian: в Сиднее арестовали женщину, напавшую с ножом на троих своих детей
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Alexander Bogatyrev/Keystone Press Agency/Global Look Press

На северо-западе Сиднея женщина напала с ножом на своих троих детей. Об этом сообщает газета The Guardian со ссылкой на детектива полиции Нового Южного Уэльса Наоми Мур.

По ее словам, инцидент произошел ночью. Отец детей проснулся от криков в их доме в Баулкхем Хилс, после чего отобрал кухонный нож у женщины. Предположительно, она успела нанести детям несколько ножевых ранений.

В настоящее время 10-летний мальчик, 13-летняя и 16-летняя девочки, а также и 46-летняя мать находятся в стабильном состоянии. Их доставили в больницу, где врачи оказывают необходимую помощь.

«Эта женщина имеет право на медицинское лечение в настоящее время, и мы не намерены разговаривать с ней, пока она не сможет разговаривать», — сказала Мур.

5 марта в Краснодарском крае суд вынес приговор женщине, которая напала с топором на собственную дочь. По данным прокуратуры, во время следствия фигурантка говорила, что находилась в состоянии аффекта, но выяснилось, что она действовала осознанно.

Ранее в Краснодарском крае мать ударила ножом годовалого сына.

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