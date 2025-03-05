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Мать ударила топором дочь по голове из ревности к мужу и получила срок 22 года

В Красноярском крае осудили мать, напавшую с топором на дочь из ревности к мужу
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Shutterstock

В Краснодарском крае суд вынес приговор женщине, которая напала с топором на собственную дочь. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным ведомства, во время следствия фигурантка говорила, что находилась в состоянии аффекта, но выяснилось, что она действовала осознанно.

Суд признал женщину виновной. Она получила срок 22 года, который будет отбывать в колонии общего режима.

«В соответствии с уголовным кодексом РФ суд не может назначить женщине наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в прошлом году. По версии следствия, фигурантка заподозрила супруга в неверности, и, чтобы ему отомстить, напала на дочерей.

Она нанесла трехлетней девочке удары топором по голове и шее, спасти ее не удалось. Вторая дочь также получила травмы, но смогла выжить. Все это происходило на глазах у третьего ребенка.

Ранее в Котласе мужчина с топором и битой ворвался в кабинет врача и требовал лечения.

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