Мать ударила топором дочь по голове из ревности к мужу и получила срок 22 года

В Краснодарском крае суд вынес приговор женщине, которая напала с топором на собственную дочь. Об этом сообщает прокуратура региона.
По данным ведомства, во время следствия фигурантка говорила, что находилась в состоянии аффекта, но выяснилось, что она действовала осознанно.
Суд признал женщину виновной. Она получила срок 22 года, который будет отбывать в колонии общего режима.
«В соответствии с уголовным кодексом РФ суд не может назначить женщине наказание в виде пожизненного лишения свободы», – сообщается в публикации.
Инцидент произошел в прошлом году. По версии следствия, фигурантка заподозрила супруга в неверности, и, чтобы ему отомстить, напала на дочерей.
Она нанесла трехлетней девочке удары топором по голове и шее, спасти ее не удалось. Вторая дочь также получила травмы, но смогла выжить. Все это происходило на глазах у третьего ребенка.
Ранее в Котласе мужчина с топором и битой ворвался в кабинет врача и требовал лечения.