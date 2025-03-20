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В Краснодарском крае мать ударила ножом годовалого сына

РЕН ТВ: в Краснодарском крае мать напала с ножом на годовалого сына
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Shutterstock

В Курганинске бабушка нашла годовалого внука с ножевыми ранениями, на ребенка могла напасть его мать. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел в Курганинске, по данным РЕН ТВ, 32-летняя женщина с годовалым сыном приехала в гости к матери. Оставшись наедине с ребенком, мать ударила его ножом. Бабушка ребенка вызвала скорую помощь и полицию.

Подозреваемую в нападении задержали, по предварительной информации, она жаловалась на послеродовую депрессию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подробности о состоянии пострадавшего мальчика неизвестны.

До этого сообщалось, что на Алтае избившая новорожденную дочь женщина предстанет перед судом. В декабре 2024 года обвиняемая, поссорившись с супругом, обрушила свой гнев на дочь 2024 года рождения. Женщина несколько раз пнула младенца ногой. При этом свои действия она фиксировала на камеру. В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело.

Ранее в московском парке неадекватная женщина загасила сигарету о лицо трехлетней девочки.

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