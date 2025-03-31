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В Океании отменили угрозу цунами после землетрясения

У побережья Тонга отменили угрозу цунами после землетрясения
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Unsplash

У побережья королевства Тонга, расположенного в южной части Тихого океана, отменили угрозу цунами после землетрясения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на службу метеорологии и управления рисками стихийных бедствий (NDRMO).

«Предупреждение о цунами, объявленное после землетрясения магнитудой 7,2, отменено», — отметили специалисты.

Гражданам разрешили возвращаться в прибрежные районы. Информация о разрушениях и пострадавших после землетрясения не поступала.

Накануне сообщалось, что землетрясение произошло в 12:18 (в 15:18 мск) в 90,5 километра к юго-востоку от города Пангаи на островах Хаапай королевства Тонга. Население города насчитывает 1,7 тысячи человек. Очаг подземных толчков находился на глубине 10 км. В радиусе 300 км от эпицентра землетрясения были возможны волны цунами.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле вызывает землетрясения.

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