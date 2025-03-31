СМИ: фигурант дела экс-замминистра обороны Иванова заключил сделку со следствием

Фигурант дела бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова заключил сделку со следствием. Об этом РИА Новости сообщил близкий к следствию источник.

По его словам, досудебное соглашение заключил предприниматель Сергей Бородин.

24 марта сообщалось, что Иванов отказался признавать свою вину по делу о растрате и выводе более 4 млрд рублей. Также обвинения отверг бывший подчиненный Иванова Антон Филатов.

Тимур Иванов был задержан в апреле 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере по части 6 статьи 290 УК, которая может повлечь наказание до 15 лет лишения свободы. В этом уголовном деле также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин, которого следователи считают соучастником Иванова, и Александр Фомин, глава компании «Олимпситистрой», обвиняемый в даче взятки.

Ранее фигурантам дела Иванова попросили продлить срок ареста.