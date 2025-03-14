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Фигурантам дела Иванова попросили продлить срок ареста

СК просит продлить срок ареста фигурантам дела Тимура Иванова о получении взятки
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Илья Питалев/РИА Новости

Следственный комитет РФ просит Басманный суд Москвы продлить срок ареста фигурантам уголовного дела бывшего замминистра обороны Тимура Иванова о получении взятки на 1,185 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как говорится в сообщении, следствие просит продлить арест фигурантам еще на один месяц, то есть до одного года. Речь идет о Тимуре Иванове и двух бизнесменах Сергее Бородине и Александре Фомине.

В случае положительного решения продление меры пресечения фигурантам будет уже в компетенции Мосгорсуда, однако районный суд пока не назначил дату заседания.

До этого РИА Новости сообщало, что Московский городской суд не стал передавать в районную инстанцию дело экс-замглавы Минобороны РФ Иванова о растрате.

На передаче дела в районную инстанцию настаивал сам Иванов. Заседание 5 марта состоялось в закрытом режиме.

Тимур Иванов, курировавший в российском Минобороны военно-строительный сектор, и его соратник Сергей Бородин обвиняются в получении взяток в значительном размере. Адвокат Мурад Мусаев сообщил, что следствие обвиняет Иванова в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей, однако экс-чиновник не признает свою вину.

Ранее сообщалось, что в деле Тимура Иванова нашли секретный документ.

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