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В Ставропольском крае преступники похитили 14 тысяч тонн урожая

МВД: в Ставропольском крае преступники украли 14 тысяч тонн урожая
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Depositphotos

Перед судом в Ставропольском крае предстанет один из членов преступного сообщества, участвовавшего в хищении сельскохозяйственной продукции в крупных размерах. Об этом сообщает МВД России.

Следствие установило, что в 2020 году 52-летний работник племколхоза в Новоалександровском округе вошел в состоящее из девяти человек организованное сообщество. С целью незаконного обогащения злоумышленники разработали схему хищений сельскохозяйственной продукции, создавая неучтенные в документах излишки. Они не вносили в документы фактические объемы убранной сельскохозяйственной продукции, перевозили собранный с полей урожай на склады и продавали их.

В частности, злоумышленники создали запас неучтенного в колхозе более 900 тонн урожая гороха стоимостью более 15 млн рублей, а затем похитили его. Точно также они сокрыли около 14 тысяч тонн урожая различных культур стоимостью свыше 150 млн рублей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Новоалександровский районный суд. Другие участники преступной группы уже получили различные сроки лишения свободы.

27 марта сообщалось, что сумма ущерба по делу обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича превысила 1 млрд рублей.

Ранее суд в Москве арестовал основателя «Русагро» Мошковича по делу о мошенничестве.

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