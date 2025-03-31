Устроивший стрельбу в Мурманске преступник собирался поджечь крышу

Устроивший стрельбу в Мурманске мужчина собирался осуществить поджог крыши дома. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Для этого злоумышленник облил крышу бензином. Стрельбу он вел из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27.

Руководитель отдела криминалистики следственного управления СК России по Мурманской области Виталий Баранов, заявил, что стрелявший с крыши дома в Мурманске повредил автомобиль патрульно-постовой службы полиции, на месте преступления обнаружено две единицы огнестрельного оружия. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, преступник после того, как продолжил вести стрельбу и не вступал в переговоры, было принято решение о его нейтрализации. На месте происшествия были обнаружены две единицы огнестрельного оружия, включая одно нарезное, большое число отстрелянных гильз.

Баранов уточнил, что стрелявший ранен и находится в тяжелом состоянии.

31 марта сообщалось, что после стрельбы в Мурманске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска около 21:30 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе перекрыли улицы. Местные жители рассказали, что стрелок обстреливал не только окна их квартир, но и целился в полицейских. Прозвучало около 20 выстрелов.

Ранее молодой человек устроил стрельбу из-за конфликта в петербургском метро.