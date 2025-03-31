После стрельбы в Мурманске завели дело о посягательстве на жизнь полицейских

После стрельбы в Мурманске возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь правоохранителей (ст. 317 УК РФ ). Об этом сообщает в Telegram-канале региональное управление СК.

В ведомстве заявили, что накануне вечером мужчина с крыши дома на Кольском проспекте обстрелял экипаж патрульно-постовой службы. Открывшего огонь обезвредили в результате штурма. На месте происшествия нашли две единицы огнестрельного оружия. Следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать обстоятельства инцидента.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска около 21:30 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе перекрыли улицы. Местные жители рассказали, что стрелок обстреливал не только окна их квартир, но и целился в полицейских. Прозвучало около 20 выстрелов. Вскоре к дому прибыл спецназ и начал штурм здания, стрелок был тяжело ранен при задержании. Предварительно сообщалось, что в результате стрельбы с крыши пострадали несколько человек, но в СК заявили, что пострадавших нет.

Ранее молодой человек открыл огонь из-за конфликта в петербургском метро.