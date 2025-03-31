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В литовском болоте утонула еще одна машина

Земснаряд утонул во время поисковой операции в болоте в Литве
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Raimundas Vaikšnoras/U.S. Army

Во время операции по поиску утонувшей американской гусеничной ремонтно-эвакуационной машины M88 Hercules в болоте в Литве увяз земснаряд. Об этом сообщил Telegram-канал «Военное дело».

По данным канала, ночью у машины порвался гидравлический шланг, который управляет одной из ног техники. На место доставили запчасть, после чего провели ремонт. Однако пока земснаряд стоял на месте, он увяз в трясине, добавили журналисты.

26 марта американские военные из первой бригады третьей пехотной дивизии принимали участие в запланированных тактических учениях в Литве, после которых пропали без вести. Военнослужащие находились в бронированной машине M88 на полигоне Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.

В тот же день их транспортное средство было обнаружено в болоте на глубине более пяти метров. В операции по извлечению M88 задействованы военные США и Литвы, литовская правоохрана и другие службы.

Ранее аналитик назвал три возможные причины исчезновения военных США в Литве.

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