Аналитик назвал три возможные причины исчезновения военных США в Литве

Военный аналитик Дарюс Антанайтис назвал три возможные причины исчезновения военных Соединенных Штатов Америки в Литве. Своим мнением он поделился с Telegram-каналом «Delfi Литва».

По словам эксперта, экипаж гусеничной бронемашины мог утонуть вместе с техникой. Также аналитик допустил, что военные смогли выбраться, но утонули из-за снаряжения.

Антанайтис отметил, что полигон, на котором пропали военнослужащие, представляет собой разнообразную местность с лесами, холмами, реками и болотами. В связи с этим он предположил, что военные могли выбраться из тонущей бронемашины, после чего скрыться.

26 марта военные из первой бригады третьей пехотной дивизии принимали участие в запланированных тактических учениях, после которых пропали без вести. Военнослужащие находились в бронированной ремонтно-эвакуационной машине M88 Hercules на полигоне Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.

В тот же день их транспортное средство было обнаружено в болоте на глубине более пяти метров. В поисках военнослужащих задействовали военных США и Литвы, литовскую правоохрану и другие службы.

Ранее появились фото с мест поиска американских военных, пропавших в литовском болоте.