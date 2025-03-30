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Жителей района Мурманска, где началась стрельба, призвали погасить свет и отойти от окон

Губернатор Чибис подтвердил данные о стрельбе в Мурманске
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Григорий Сысоев/РИА Новости

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в своем Telegram-канале подтвердил данные о стрельбе в Мурманске.

По его словам, неизвестный открыл огонь с крыши дома по адресу Кольский проспект, дом 10. Сейчас там работают силовики.

«Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради «горячего» видео», — написал чиновник.

Он также попросил горожан не снимать работу спецназа и не публиковать кадры в интернете.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска около 21:30 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы. Местные жители рассказали, что стрелок обстреливает не только окна их квартир, но и целится в полицейских. Прозвучало около 20 выстрелов. Вскоре к дому прибыл спецназ и начал штурм здания.

Ранее мужчина станцевал и устроил стрельбу у храма в Екатеринбурге.

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