Спецназ начал штурм дома в Мурманске, с крыши которого стреляет неизвестный

В Мурманске спецназ штурмует дом, с крыши которого стрелок открыл огонь

В Мурманске спецназ начал штурм дома, с крыши которого неизвестный открыл огонь по окнам квартир. Об этом сообщает Baza.

Канал «Мурманск Дтп Чп» опубликовал ролик, на котором видно, как вооруженные члены группы спецназа приближаются к подъезду здания. При этом снявшие видео очевидцы здороваются с ними на входе.

По словам местных жителей, стрелок обстреливает не только окна их квартир, но и целится в полицейских.

Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, новости», стреляют с крыши общежития на Кольском проспекте. Прозвучало не менее 20 выстрелов.

Очевидцы сообщили о стрельбе в Кольском районе Мурманска вечером 30 марта. Они утверждали, что с крыши стреляли из карабина. В районе места происшествия перекрыли улицы.

Ранее молодой человек открыл огонь из-за конфликта в петербургском метро.