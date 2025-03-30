Попавший под обстрел в ДНР журналист ГТРК «Донецк» рассказал о пострадавших

Журналист ГТРК «Донецк» Старущенко заявил, что не пострадал при атаке дрона

Попавший под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) корреспондент ГТРК (государственной телевизионной и радиовещательной компании) «Донецк» Виталий Старущенко в эфире «России 24» сообщил, что ему повезло и он цел.

По словам журналиста, другие члены съемочной группы пострадали.

«Водитель — контужен, отправлен на лечение амбулаторно. Оператору оказывается медицинская помощь», — сообщил Старущенко.

Беспилотник Вооруженных сил Украины ВСУ атаковал автомобиль со съемочной группой ГТРК «Донецк» в Горловке около 15:00. Журналисты выполняли редакционное задание. В машине находились телеоператор, корреспондент и водитель, который заметил дрон, целящийся в автомобиль, и успел увернуться от прямого удара. Беспилотник сдетонировал рядом, осколками посекло машину.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка, в городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее в МИД РФ назвали удары по журналистам признаком недоговороспособности Киева.