Мужчина станцевал и устроил стрельбу у храма в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестный сначала станцевал, а затем устроил стрельбу в воздух у храма. Об этом сообщает Ura.ru.

Инцидент произошел в темное время суток возле храма Большой Златоуст — неизвестный мужчина сначала станцевал на его фоне с пистолетом в руке, а затем устроил стрельбу в воздух. Произошедшее попало на видео, однако неизвестно, когда точно были сделаны эти кадры.

Отмечается, что распространители ролика намерены обратиться к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил Ura.ru, что сообщений или заявлений по факту случившегося не поступало. Однако информацию из социальных сетей в полиции зарегистрировали.

До этого в Петербурге девушка справила нужду у Казанского собора, ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Проделка осталась бы незамеченной, если бы не завирусившееся в Telegram видео.

Ранее в Петербурге завели уголовное дело из-за вандальной надписи около церкви.