В МИД РФ назвали удары по журналистам признаком недоговороспособности Киева

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после атаки ВСУ на российских журналистов в Луганской народной республике (ЛНР) призвала международные организации ЮНЕСКО, ООН и ОБСЕ отреагировать на произошедшее. Ее комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

По словам пресс-секретаря ведомства, количество таких ударов увеличивается по мере того, как украинская сторона осознает, что не может «нанести какого-либо урона» России на поле боя. Захарова отметила, что атака на журналистов в ЛНР была целенаправленной. В МИД видят в серии расправ над сотрудниками СМИ России признак недоговороспособности киевских властей.

«Следственные органы Российской Федерации проведут все необходимые действия по установлению и привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к этим преступлениям», — заявила дипломат.

Она добавила, что преступники получат реальные сроки заключения.

24 марта в зоне военных действий погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак, а также оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что всего при обстреле Кременского муниципального округа погибли шесть человек. СК возбудил уголовное дело.

Ранее в ГУР Украины сообщили о гибели военкора Коробова, но он выжил.