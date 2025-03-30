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В Литве рассказали, как глубоко увязла в болотной трясине американская М-88

МО Литвы: увязшая в болоте M-88 находится под 4 м воды и 2 м илистого грунта
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Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

Американская гусеничная ремонтно-эвакуационная машина M-88 Hercules находится в болоте под четырехметровым слоем воды и двухметровым слоем илистого грунта. Об этом сообщило минобороны Литвы, пишет ТАСС.

По данным ведомства, M-88 не видна с поверхности, поскольку «находится под водой, глубина которой достигает 4 м, а также под двухметровым слоем илистого грунта».

Операция по извлечению машины продолжается пятые сутки. 29 марта ныряльщики опустились к застрявшей в болоте М-88, но не смогли найти скобы для крепления буксировочных тросов.

Военные пробовали откачать жидкость из трясины, однако вода продолжала прибывать из ближайшего озера, и эти усилия оказались тщетными.

26 марта сообщалось, что американские военные из первой бригады третьей пехотной дивизии принимали участие в запланированных тактических учениях в Литве, после которых пропали без вести. Военнослужащие находились в бронированной машине M88 на полигоне Пабраде недалеко от границы с Белоруссией.

В тот же день их транспортное средство было обнаружено в болоте на глубине более пяти метров. В операции по извлечению M88 задействованы военные США и Литвы, литовская правоохрана и другие службы.

Судьба пропавших военных до сих пор неизвестна.

Ранее появились фото с мест поиска американских военных, пропавших в литовском болоте.

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